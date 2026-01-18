Haberler

Van'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli N.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Örene Mahallesi'nde N.Ş. (34) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli arama sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Şüpheli N.Ş. (34) isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli