Van'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Örene Mahallesi'nde N.Ş. (34) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli arama sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Şüpheli N.Ş. (34) isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN