Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Başkale Devlet Hastanesine başvuran 36 haftalık gebe hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevkine karar verildi. Kara yolu ile sevkin sıkıntılı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Başkale ilçesine giderek hastayı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırdı. - VAN