Haberler

Van'da park halindeki otomobil yandı

Van'da park halindeki otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil büyük hasar gördü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.