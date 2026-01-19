Haberler

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil, akşam saatlerinde çıkan yangında büyük hasar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki Şahin marka otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
