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Pancar toplarken kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti

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Van'ın Özalp ilçesinde pancar toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşen Fatma Koçhan (45), kaldırıldığı hastanede yolda hayatını kaybetti.

Van'ın Özalp ilçesinde pancar toplarken kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Akçagüller Mahallesi'nin kırsal bölgesinde yaşandı. Fatma Koçhan (45) isimli kadın, pancar toplamak için çıktığı dağlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sarp arazide uzun süren çalışmalar sonucu yaralı kadına ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koçhan, ambulansla Van'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonrası Koçhan, Akçagüller Mahallesi'nde toprağa verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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