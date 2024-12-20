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Van'da Otomobilde Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Van'da Otomobilde Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
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Van Emniyet Müdürlüğü'nün Ipekyolu ilçesinde gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda bir otomobilde AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, şarjör ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Van'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan arada otomobil içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet şarjör, 30 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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