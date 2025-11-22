Van'da Minibüs ve Otomobil İneğe Çarptı: 2 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir minibüs ile otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PB 3390 plakalı minibüs ile arkasından seyreden 06 BDS 022 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan bir ineğe çarptı. Otomobil yol ortasında dururken, minibüs önüne seyreden 21 AFJ 292 plakalı tıra çarparak durdu. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada 2 kişi yaralandı. Yola çıkan inek ise telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, telef olan inek ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Jandarma, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere tahkikat başlattı. - VAN