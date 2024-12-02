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Van'da Kış Lastiği Denetimi: 14 Araç Sahibine Cezai İşlem Uygulandı

Van'da Kış Lastiği Denetimi: 14 Araç Sahibine Cezai İşlem Uygulandı
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Erciş ilçesinde kış lastiği uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 14 araç sahibine toplamda 81 bin 104 lira ceza kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması denetimi yapıldı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Erciş- Adilcevaz karayolunda ticari araçların kış lastikleri kontrol edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri camları buzla kaplanan araçların camlarını da temizleyerek, sürücüleri güvenli yolculuk için camlarını temizlemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen ve araçlarında kış lastiği olmayan 14 kişiye 81 bin 104 lira idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca denetimler sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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