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Van'da Kaybolan Rojin Kabaiş'in Aranışı 10. Gününde

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kayboldu ve ailesi 10 gündür ondan haber bekliyor. Ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Van'da kaybolan Rojin 10 gündür aranıyor

Kabaiş ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

10 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in ise umutlu bekleyişi devam ediyor.

(YLM-MSA-Y)

Van'da Kaybolan Rojin Kabaiş'in Aranışı 10. Gününde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - 3.Sayfa

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