Van'da Hırsızlık İhbarı Yalan Çıktı

Erciş'te evine hırsız girdiğini iddia eden Harun A.'nın, alacaklılarına borcunu ödememek için sahte bir hırsızlık olayı uydurduğu ortaya çıktı. Jandarma, yaptığı titiz çalışma ile durumu anladı ve şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde evine hırsız girdiğini iddia eden şahsın oyununu jandarmanın titiz çalışması gün yüzüne çıkardı.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde ikamet eden Harun A. (42), Çelebibağı Jandarma Karakoluna müracaat ederek evine hırsız girdiğini ve bir miktar altın ile eşyalarının çalındığını, ayrıca evine ve eşyalarına zarar verildiğini beyan etti. Bunun üzerine harekete geçen Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda Harun A. isimli şahsın alacaklılarına karşı ödeme gücü bulunmadığından bir bahane göstermek amacıyla yalan beyanda bulunduğu ve kendisi tarafından evden hırsızlık süsü verilerek jandarmayı aldatmaya çalıştığı, çalınan altın veya eşya olmadığı belirlendi. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözünün hayat bulduğu konuda, Harun A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
