Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada gözaltına alınan 8 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN