Haberler

Muradiye'de gizli buzlanmadan dolayı tır devrildi

Muradiye'de gizli buzlanmadan dolayı tır devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Köşk Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 DEZ 296 plakalı tır, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi