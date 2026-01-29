Muradiye'de gizli buzlanmadan dolayı tır devrildi

Van'ın Muradiye ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Köşk Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 DEZ 296 plakalı tır, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN