Van'da Geri Manevra Yapan Kişi, 70 Yaşındaki Babasını Ezerek Öldürdü

Van'ın Özalp ilçesinde geri manevra yapan bir kişi, arkasında bulunan 70 yaşındaki babasını fark edemeyerek kazara ezdi. Yaşlı adam, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Özalp ilçesinde geri manevra yapan bir kişi, fark edemediği 70 yaşındaki babasını kazara ezerek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kaşıkara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli vatandaş, kapalı kasa hafif ticari kamyoneti ile geri manevra yaparken, arkasında bulunan babası Alirıza Erdinler'i fark etmedi. Aracın altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alirıza Erdinler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
