Van'da Geri Manevra Yapan Kişi, 70 Yaşındaki Babasını Ezerek Öldürdü

Van'ın Özalp ilçesinde geri manevra yapan bir kişi, fark edemediği 70 yaşındaki babasını kazara ezerek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kaşıkara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli vatandaş, kapalı kasa hafif ticari kamyoneti ile geri manevra yaparken, arkasında bulunan babası Alirıza Erdinler'i fark etmedi. Aracın altında kalan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alirıza Erdinler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN