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Bahçesaray Çayı'na düşen şahıs hayatını kaybetti

Bahçesaray Çayı'na düşen şahıs hayatını kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde gezindiği sırada debisi yüksek olan Bahçesaray Çayı'na düşen 49 yaşındaki Nihat Yaşa'nın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde gezindiği sırada çaya düşen 49 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Bahçesaray ilçesinde bulunan Subaşı mevkiinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden 49 yaşındaki Nihat Yaşa, debisi yüksek olan Bahçesaray Çayı'na düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Yaşa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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