Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Van'da Camide Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van'da Camide Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, camide büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki camide çıktı. Alevleri fark eden mahalleli müdahalede bulunurken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken camide büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
img

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
img

Özcan Deniz adliyede ifade veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Kayıp mimar Ece Gürel'in ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia

Kayıp mimarın ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.