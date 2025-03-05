Van'da Camide Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yağbasan Mahallesi'ndeki camide çıktı. Alevleri fark eden mahalleli müdahalede bulunurken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken camide büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - VAN