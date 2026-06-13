Van'da anız yangını

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Yeni TOKİ 1. Etap civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı