Haberler

Van'da anız yangını

Van'da anız yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Yeni TOKİ 1. Etap civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti

O ülkeyle dalga geçti, ortalık karıştı
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir