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Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Erciş ilçe merkezinde iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla, 2 kişi de silahla olmak üzere toplam 5 kişi yaralanarak ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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