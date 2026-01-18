Haberler

Başkale'de bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetinde 1540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Çamlık mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli S.K. (27) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
