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Van Çaldıran'da jandarma operasyonunda Roma dönemine ait 529 sikke bulundu

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Van Çaldıran'da jandarma operasyonunda Roma dönemine ait 529 sikke bulundu
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Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi. Operasyonda 3 metal dedektörü de bulunurken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "Tarihi Eser" kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar esnasında Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde icra edilen operasyonda Roma dönemine ait 529 adet sikke ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi. Şüpheli K.B. (E/38) isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmış, tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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