Tekirdağ Valisi Soytürk, görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret ederek personelin bayramını tebrik etti.

Kurban Bayramı programına Süleymanpaşa ilçesindeki Beyazköy Uygulama Noktası'nda başlayan Vali Soytürk, burada Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından karşılandı. Uygulama noktasında görev yapan polis ekipleriyle tek tek bayramlaşan Vali Soytürk, yürütülen trafik ve asayiş tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür eden Vali Soytürk, sürücülere de trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetim noktasında durdurulan bazı araç sürücüleri ve yolcularla da sohbet eden Vali Soytürk, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Soytürk'e ziyaret programında il protokolü üyeleri de eşlik etti. Bayram tedbirleri kapsamında kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bayram boyunca kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi adına görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür eden Vali Soytürk, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. - TEKİRDAĞ

