Üye Girişi
Haberler

Vali Ozan Balcı, Kayıp Öğrenci Rojin Kabaiş'in Babasını Ziyaret Etti

Vali Ozan Balcı, Kayıp Öğrenci Rojin Kabaiş'in Babasını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valisi Ozan Balcı, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama çalışmalarını yerinde inceledi ve de babasına destek ziyaretinde bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Van Valisi Ozan Balcı kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babasını ziyaret etti.

Vali Ozan Balcı, Van'da 13 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmaların sürdüğü bölgeye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile giden Vali Balcı, burada bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son gelişmeleri değerlendirerek baba Nizamettin Kabaiş ile paylaşan Vali Balcı, "Kızımızın bulunması için kaybolduğu günden itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer birimlerin işbirliği içinde yoğun çaba gösteriyoruz. Çalışmalar kızımızın son görüldüğü yer dışında geniş bir alanda, çevre mahallelerde, şehir merkezinde ve 81 ilde titizlikle yürütülüyor. Kızımızı bulabilmek için tüm emare, iz, delil ve delil niteliğindeki her şey ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor. Arama çalışmalarında botlar, helikopterler, dalgıçlar, arama kurtarma timleri, atlı birlikler, arama kurtarma köpekleri aralıksız görev yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ekipleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, kızımızı bulana kadar devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Balcı Baba van

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Libya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı? Galatasaray Adası satılacak mı? Galatasaray Adası değeri ne kadar? ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Taşköprü Spor Çubukspor Futbol CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Taşköprü Spor Çubukspor Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacettepe 1945 Keçiören Belediyesi Bağlum Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Hacettepe 1945 Keçiören Bağlum Spor maçı ne zaman? Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Çarşambaspor Geredespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çarşambaspor Geredespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Sorgun Belediyespor Gençlik Mimar Sinan Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sorgun Belediyespor Gençlik Mimar Sinn Spor maçı ne zaman, Kırıkkale Yahşihanspor Çilimli Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kırıkkale Yahşihanspor Çilimli Belediyespor maçı ne zaman? Asd Eflani Sinopspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Asd Eflani Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.