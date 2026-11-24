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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Düzce'de vatandaşların huzur ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve emniyet ile jandarma birimlerinin yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Kentte huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun öneminin ele alındığı toplantıda, güvenlik hizmetlerine ilişkin çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı