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Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'de Okul İnşaatlarını Denetledi

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'de Okul İnşaatlarını Denetledi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yapımı devam eden okul inşaatlarını ziyaret etti. Yeni okullar, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Vali İsmail Ustaoğlu Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yapımı süren iki önemli okul inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de eşlik etti.

Vali Ustaoğlu ilk olarak, Altıeylül ilçesinde inşa edilen 12 sınıflı Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi prefabrik okul binasının şantiye alanını ziyaret etti. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olan bu yeni okul, öğrencilere daha iyi ve güvenli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Ardından, Karesi ilçesinde yapımı devam eden Karesi Fen Lisesi okul binasında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nitelikli eğitim ortamlarının artırılması amacıyla yürütülen bu önemli yatırım, öğrencilere çağın gereklerine uygun, modern ve donanımlı bir eğitim alanı kazandırmayı amaçlıyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Valimiz İsmail Ustaoğlu'na, Balıkesir'de eğitim altyapısının güçlenmesine yönelik verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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