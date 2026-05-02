Vali Çalgan'dan 1 Mayıs Güvenlik Tedbirlerine Sahada Denetim

Çorum Valisi Ali Çalgan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. GAMER bünyesindeki Asayiş Harekat Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çalgan, yetkililerden bilgi alarak koordineli çalışmanın önemini vurguladı ve görevli personele kolaylıklar diledi.

Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, Vali Ali Çalgan'ın sahadaki incelemeleriyle yakından takip edildi.

Şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla oluşturulan koordinasyon süreci çerçevesinde Vali Çalgan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çalgan, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Talip Kurt da hazır bulundu. Gün boyunca uygulanacak tedbirler ve muhtemel durumlara karşı alınan önlemler değerlendirilerek sürecin sorunsuz yürütülmesi için planlamalar gözden geçirildi. Vali Çalgan, kutlamaların demokratik ortamda ve güven içerisinde tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Program kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Çalgan, görev başındaki personelle bir araya gelerek kolaylıklar diledi. Çalgan, vatandaşların huzuru için görev yapan tüm personele teşekkür etti. - ÇORUM

