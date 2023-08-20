Vali Atay, Cudi dağında namaz kılıp dua etti

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cudi dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini ziyaret ederek, namaz kılıp dua etti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cudi dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini ziyaret ederek, namaz kılıp dua etti.

Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden temizlenmesiyle Hz. Nuh Peygamberin gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesini muhafaza altına aldı. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, alanda yaptıkları ziyaretin ardından Cudi dağı zirvesinde bulunan ve Hz. Nuh Peygamberin döneminden kaldığına inanılan mescitte namaz kılıp, dua etti. Vali Atay'ın ziyaretine Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ziyaeddin Cavlak, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt da eşlik etti. - ŞIRNAK