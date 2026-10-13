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Uzunköprü'de operasyonda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi

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Uzunköprü'de operasyonda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 568 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, B.E.’nin 13 Ekim 2026’da Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 568 adet hap ele geçirildi.

Olay, 12 Ekim günü saat 20.15 sıralarında Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi, Pehlivanköy yol ayrımında meydana geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgi üzerine harekete geçti. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında B.E. isimli şahsın üst araması yapıldı.

10 kutu hap ele geçirildi

Yapılan aramada, 10 kutu içerisinde toplam 568 adet Lyrica olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, B.E. isimli şahsın 13 Ekim 2026 tarihinde Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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