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Uzunköprü'de Buğday Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Uzunköprü'de Buğday Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden yüklediği buğdayı İzmir'e götürmek üzere yola çıkan 35 HGC 74 plakalı kamyon, Uzunköprü-Havsa karayolunda halk arasındaki Parpudar Bayırı mevkinde virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, tedbir amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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