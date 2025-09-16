Haberler

Uzundere'de Dev Kayalar Tehlike Saçıyor

Uzundere'de Dev Kayalar Tehlike Saçıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde dağ yamacındaki dev kayalar, vatandaşların yaşamını tehdit ediyor. Mahalle sakini Kemal Kaplanoğlu, tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekerek yetkililerden çözüm beklediklerini açıkladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde dağ yamacında çatlayan ve kırılan dev kayalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nden geçen 7 köyün yolu ile bazı vatandaşların ev ve bahçeleri, dağ yamacındaki dev kayaların tehdidi altında. Binlerce ton ağırlığındaki kayaların bulunduğu bölgede tehlikenin büyüklüğü vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakini 65 yaşındaki Kemal Kaplanoğlu, "Kayalar başımıza düşmeden yetkililerden çözüm istiyoruz. Hem yolumuz hem de evlerimiz risk altında" diyerek, çağrıda bulundu.

Bölge halkı, muhtemel bir facianın yaşanmaması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.