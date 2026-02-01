Haberler

Hakkari'de 13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Hakkari'de 13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'yü, dolandırıcılık suçundan gözaltına aldı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kurumların Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hüküm giyen M.Ö., il merkezinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein bu hapishanede ölü bulundu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran