Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı - Haberler

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Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerlerine kaynar su dökülen 2 kardeş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı.

Olay Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdullah ailesinin kızları Safiye (5) ile Emel (6), mutfakta oynamaya başladılar. Mutfak masasının üzerine çıkıp oynayan çocuklar, masa üstündeki kaynar su dolu tencereyi üzerlerine devirdiler. Yaralanan çocuklar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tedavileri yapılan kardeşlerden kolundan yaralanan Safiye, tedavinin ardından taburcu edilirken, kardeşi vücudunun yüzde 70'inde 2. derece yanıklar oluşan Emel ise, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Bursa, su, 3. Sayfa, Haberler

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