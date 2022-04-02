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Üzerine benzin döküp yaktı, o anlar saniye saniye kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerine benzin döküp yaktı, o anlar saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, herkesin gözü önünde benzin döküp kendini yaktı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, herkesin gözü önünde benzin döküp kendini yaktı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Postane Caddesi'nde yaşandı. Öne sürülen iddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olan H.C. (40) isimli bir kişi, uyuşturucu kullandıktan sonra benzin dolu bidonu alıp sokağa çıktı. Bir müddet bidon ile sokakta gezen H.Ç., daha sonra benzini üstüne döktü. Herkesin gözü önünde çakmak ile kendini alev topuna dönüştüren H.Ç.'yi vatandaşlar su ve battaniye ile söndürdü. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinden sonra şahsı Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.C.'nin vücudunda 3. dereceden yanık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Benzin, 3. Sayfa, Haberler

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