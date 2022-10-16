Uyuşturucunun hayattan kopardığı baba ve 4 yaşındaki kızı için helallik alındı

KOCAELİ - Kocaeli'de uyuşturucu kullanılan evde dumandan etkilenerek yaşamını yitiren baba ve 4 yaşındaki kızının cenazeleri morgdan alınarak, evlerinin önüne getirildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından Zonguldak'a gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kansuz isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim Kansuz'un eşi Songül ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina etkilendi. Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından baba İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Songül Kansuz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden baba ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu öğrenildi.

Cenazeler Zonguldak'a gönderildi

Baba ve kızının cenazeleri, morgdan alınarak evlerinin önüne getirildi. Cenazeler, helallik alınması ve duaların edilmesinin ardından defnedilmek üzere Zonguldak'a gönderildi. Anne Songül Kansuz'un ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.