Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 25 kişiye işlem, 5 tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 25 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada icra edilen operasyonlarda 49 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 4 grama skunk, 45,7 gram bonzai, 1 kilo 491,5 gram kokain, 5 kilo metamfetamin, 10 gram amfetamin, 4 kök kenevir, 4,65 gram esrar, 91 adet sentetik ecza, 31 gram bonzai hammadesi, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı