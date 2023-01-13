Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisi yapan maddeler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisi yapan maddeler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son kent merkezinde yaptıkları şok uygulamalarda araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisine sahip sentetik haplar ile hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE