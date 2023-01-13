Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisi yapan maddeler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisi yapan maddeler ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son kent merkezinde yaptıkları şok uygulamalarda araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisine sahip sentetik haplar ile hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title