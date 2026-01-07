Haberler

İzmir'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine E.Ö. (49) isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

