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Kayseri'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.'yi (36) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.B., cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (36) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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