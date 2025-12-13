Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve 5607 SKM suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapmaktan 7 yıl 6 ay ve 5607 SKM suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyünde, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ