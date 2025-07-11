Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevinw gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan F.O. isimli şahıs Salar Beldesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR