Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TOKAT