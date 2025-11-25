Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdiler.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri Ünye Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
