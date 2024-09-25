Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu Taciri Kantarda Hile Yaptı, Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, kantar dijital göstergesine saklanmış 54,36 gram metamfetaminle yakalanan M.G. tutuklandı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirinin kantar hilesi Tokat emniyetinin gözünden kaçmadı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, kantar dijital göstergesine saklanmış 54,36 gram metamfetaminle yakalanan M.G. tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde getiren M.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kantar dijital göstergesi içine saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 54,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerin ardından Erbaa Adliyesine sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

(YK-GF-BA-Y)

Uyuşturucu Taciri Kantarda Hile Yaptı, Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Erbaa Tokat

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha geldi! Bu sefer hedefinde polisler vardı!

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha! Bu sefer hedefinde polisler vardı

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti
Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler! MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler! MasterChef tavuklu tajine tarifi! En güzel tavuklu tajine tarifi! Tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine için gerekli malzemeler! TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });