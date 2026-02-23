Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli'de yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu suçundan aranan ve 17 yıl hapis cezası bulunan B.Ü. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. (30) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı