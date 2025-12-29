Kırıkhan'da hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretinden hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan İ.S.T. isimli şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY