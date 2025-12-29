Kırıkhan'da hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan İ.S.T. isimli şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY