Kırıkhan'da hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden aranan İ.S.T. isimli kadın şahıs yakalandı. 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretinden hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan İ.S.T. isimli şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

