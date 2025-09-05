Uyuşturucu Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Batman'da Yakalandı

Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN