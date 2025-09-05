Haberler

Uyuşturucu Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Batman'da Yakalandı

Güncelleme:
Batman'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.A., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
