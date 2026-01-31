Haberler

Fenomenlerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomenler, sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilerek saç ve kan örnekleri verildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan fenomenler, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın da bulunduğu fenomenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

