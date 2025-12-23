Haberler

Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Erdinç, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

