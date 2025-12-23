Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde adliyeye sevk edilen gazeteci Emrullah Erdinç, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen gazeteci Emrullah Erdinç, serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Erdinç, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa