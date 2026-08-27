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Antalya ve Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Antalya ve Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı
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Antalya ve Bursa’da uyuşturucu madde imal ve ticareti ile çeşitli suçlara yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Antalya ve Bursa'da uyuşturucu madde imal ve ticareti ile çeşitli suçlara yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya ve Bursa'da belirlenen 15 şüphelinin ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 bin 700 gram skunk ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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