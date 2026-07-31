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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
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Afyonkarahisar’da üzerinde 121 adet uyuşturucu hap da yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da üzerinde 121 adet uyuşturucu hap da yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından durumundan şüphelenilen A.E.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 121 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Olayın ardından gözaltına alınan A.E.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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