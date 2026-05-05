Uyuşturucu firarisi 22 hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Adres tespitinin ardından yapılan operasyonda 22 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerin 2 ile 22 yıl arasında hapis cezaları olduğu belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı