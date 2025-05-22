Uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu bağımlısı oğlunu tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren baba, ağır tahrik hükümleri uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ozan Kabuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumak istediği sırada oğlu Ozan Kabuk'u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba Ayhan Kabuk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba tutuklandı. Sanık hakkında açılan davada karar verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son kez kendisini savunan Kabuk, "Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyor. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti. Alkol almasını engellemek istedik. Bunun üzerine tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Ben de mutfaktan kendimi koruma amaçlı bıçak aldım. Amacım da sadece korkutmaktı. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçağı rast gele salladım, o da oğluma geldi, çok pişmanım, çok üzgünüm, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanık Ayhan Kabuk'u, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.