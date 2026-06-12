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7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: "Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım"

7 kişinin yaralandığı dolmuş kazasındaki şoför: 'Kız arkadaşımla sorun yaşamıştım'
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Adana'da direksiyon başında uyuyarak dolmuşu polis okulu duvarına çarptıran sürücü, kız arkadaşıyla sorun yaşadığı için uykusuz olduğunu söyledi. 7 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 70 bin TL ceza kesildi.

Adana'da direksiyon başında uyuyarak dolmuşun kaza yapmasına ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün polisteki ifadesinde, "Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, bu yüzden uykusuzdum" dediği öğrenildi. 70 bin TL idari para cezası uygulanan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö.'nün (27) kullandığı 01 M 0433 plakalı dolmuş, polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuştaki 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü M.Ö. olay yerini terk edip kaçtı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı anbean araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar yer aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezliği Amirliği ekipleri, kaçan sürücü M.Ö.'nün peşine düştü. Polis, yaptığı çalışmada M.Ö.'nün bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Akrabasının evine yapılan baskında M.Ö. yakalandı.

"Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım"

Polis merkezine götürülen M.Ö. sorgusunda, "Kavşağa geldiğimde bir anlık dalmam sonucu kaza gerçekleşti. Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, ondan uykusuzdum. Sabah da yerime gelecek birini bulamayınca direksiyon başına geçtim. Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. O anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dediği öğrenildi.

M.Ö.'ye emniyet kemeri takmamak, şerit değiştirme, kaza yerini terk etme gibi maddelerden toplam 70 bin TL cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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